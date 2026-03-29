Красивое тело не получится: Тренер разоблачила вредные фитнес-советы для офисников

Популярные советы из соцсетей и «офисного фольклора» могут не только тормозить прогресс, но и усугублять последствия сидячего образа жизни. Об этом Life.ru рассказала фитнес-тренер сервиса WowFit Виктория Богданова.

У офисных работников сформировалось много устойчивых мифов про спорт. Эти советы звучат удобно, но на практике либо не дают результата, либо усугубляют проблемы, которые уже появились из-за сидячего образа жизни. Виктория Богданова Тренер сервиса по поиску онлайн-тренера WowFit

Самые вредные советы

Эксперт выделила несколько распространённых установок, которые мешают прогрессу:

— «Если нет часа на тренировку — смысла заниматься нет».

На практике короткие, но регулярные занятия гораздо эффективнее редких и длительных.

— «Достаточно одной интенсивной тренировки в неделю».

Для неподготовленного человека это часто заканчивается перегрузкой, болью и быстрым отказом от занятий.

— «Можно компенсировать сидячий образ жизни парой тренировок».

Это не работает: времени в статичном положении всё равно больше, и нагрузка не компенсируется.

— «Я много хожу — этого достаточно».

Ходьба полезна, но не решает проблему слабых мышц спины и ягодиц.

— «Нужно просто качать пресс, чтобы убрать живот».

Причина часто связана не только с жировой прослойкой, но и с нарушением осанки, поэтому такие попытки не дают результата и могут перегружать поясницу.

Опасные ошибки

Отдельные «советы» могут быть не просто бесполезными, но и травмоопасными. Тренировки через боль — одна из главных ошибок. Боль — это сигнал о том, что нагрузка или техника подобраны неправильно, и игнорировать её нельзя.

Не менее опасен резкий старт с высокой интенсивностью. Без подготовки это часто приводит к сильной мышечной боли, разочарованию и повышенному риску травм.

Завышенные ожидания и отсутствие системы

По словам Богдановой, многие новички ждут быстрых результатов, не выстроив базовую активность в повседневной жизни. Это приводит к перегрузке и откату.

Вторая типичная ошибка — отсутствие регулярности. Разовые тренировки не дают эффекта: результат появляется только при системном подходе.

Эксперт советует начинать с базовых привычек — больше двигаться в течение дня, делать короткую зарядку и постепенно увеличивать нагрузку. Именно такие простые действия формируют устойчивую основу.

Как отличить полезный совет от вредного

При выборе рекомендаций важно учитывать уровень подготовки и избегать подходов, которые предполагают резкий старт и чрезмерную нагрузку.

Рабочая стратегия всегда строится на регулярности и безопасности. Если совет сводится к редким, но изнуряющим тренировкам, он, скорее всего, не даст результата и увеличит риск травм.

Ранее Life.ru писал о причинах срывов при похудении. Специалисты отмечают, что дело часто не в силе воли, а в стрессе, завышенных ожиданиях и несбалансированном подходе. Поэтому ключ к результату — не быстрые решения, а формирование устойчивых привычек.