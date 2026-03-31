Тихие убийцы стройной фигуры: Продукты, которые незаметно превращают живот в спасательный круг

Определённые продукты, которые традиционно считаются полезными и частью здорового питания, на самом деле могут незаметно повышать калорийность рациона и способствовать набору веса. Особенно это касается еды и напитков, которые легко употреблять в избытке. Об этом Life.ru рассказала врач-эндокринолог «СМ-Клиника» Анна Одерий.

Некоторые продукты, которые считаются «здоровыми», отличаются высокой калорийностью и могут незаметно приводить к набору веса, сводя усилия по похудению на нет. В первую очередь, главный механизм набора веса — избыток калорий. И базовый принцип прост: масса тела увеличивается тогда, когда человек получает больше энергии, чем расходует. Этот факт подтверждён многочисленными исследованиями и признан такими организациями, как ВОЗ, NIH и EASO. Анна Одерий Врач-эндокринолог «СМ-Клиника»

По словам эксперта, не существует продуктов, которые сами по себе вызывают набор веса. Ключевую роль играет именно общий калораж рациона. Однако есть продукты, с которыми очень легко «перебрать» калории — именно они и создают иллюзию, что «толстеют от конкретной еды».

Орехи и ореховые пасты — яркий пример. Они богаты полезными жирами, но при этом очень калорийны: 100 г содержат до 700 ккал. Пара «безобидных» горстей в течение дня — и значительная часть суточной нормы уже набрана.

Смузи и соки также часто воспринимаются как лёгкая и полезная альтернатива. Однако один стакан может содержать 300–500 ккал. При этом жидкая форма снижает чувство насыщения, и человек не ощущает, что уже получил достаточно энергии.

Сыр — ещё один продукт, который легко переесть. Несмотря на пользу, его калорийность достигает 300–400 ккал на 100 г. Даже несколько ломтиков в день могут существенно увеличить общий калораж.

Растительные масла — один из самых «скрытых» источников калорий. Всего одна столовая ложка — около 120 ккал, при этом насыщения практически нет. Добавляя масло «на глаз», легко превысить норму. Отдельного внимания заслуживают «фитнес-батончики» и ПП-десерты. Маркетинг создаёт ощущение безопасности, но на практике их калорийность нередко сопоставима с обычными сладостями за счёт жиров, сиропов и орехов.

Алкоголь также часто недооценивают. Он содержит 7 ккал на грамм, усиливает аппетит и снижает контроль за количеством съеденного, что делает его частой причиной «скрытого» переедания. К этой же категории можно отнести «здоровые» перекусы — гранолу, сухофрукты, протеиновые снеки. Они компактны, калорийны и легко употребляются в избытке.

«Жидкие калории хуже воспринимаются — напитки не дают такого же чувства сытости, как твёрдая пища. Жиры обладают высокой энергетической плотностью: небольшой объём — много калорий. Перекусы часто не воспринимаются как полноценная еда и не учитываются в рационе. А «здоровый» имидж продукта снижает контроль за порциями», — подчёркивает эндокринолог.

С научной точки зрения, для контроля веса ключевыми остаются три фактора: общий калораж, уровень физической активности и пищевое поведение. Полностью исключать орехи, сыр или масла не требуется. Гораздо эффективнее — учитывать их энергетическую ценность и соблюдать умеренность. Именно баланс, а не отказ от отдельных продуктов, лежит в основе стабильного веса и здорового питания.

