Война на Ближнем Востоке
Владимир Путин
Великий пост

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
26 марта, 15:24

Россиянам объяснили, почему после 35 лет диеты перестают работать

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / EZ-Stock Studio

Многие женщины замечают, что методы, эффективные в 20 лет, перестают давать результат после 35. Актриса Мария Куликова откровенно рассказала: в молодости ей хватало пары дней голодания, чтобы «живот прилипал к позвоночнику», а сегодня даже неделя правильного питания не приносит видимого эффекта. Диетолог Наталья Павлюк объяснила, стоят ли за этим объективные причины или просто миф.

Специалист в беседе с «Радио 1» подчеркнула, что проблема не в количестве прожитых лет, а в состоянии обмена веществ, которое человек «нарабатывает» годами. С возрастом снижается метаболизм и уменьшается объём мышечной массы, а именно мышцы отвечают за расход калорий.

Назвать конкретную цифру, после которой всё меняется, некорректно. Всё зависит от истории питания и образа жизни. Однако каждые 10 лет калорийность рациона приходится уменьшать примерно на 100–200 калорий, поскольку скорость метаболизма неумолимо падает.

То, что сходило с рук в юности, накапливается и даёт о себе знать спустя годы. Если человек в молодости много ел сладкого и не набирал вес, через 10 лет обменные процессы могут «сломаться». В этой фазе диеты перестают работать.

Те, кто с детства следит за питанием и физической активностью, отодвигают эти проблемы на десятилетия или избегают их вовсе. Если в юном возрасте можно похудеть на 3–4 кг в месяц, то после 40 скорость снижается до 2 кг. На замедление также влияют инволюционные процессы и снижение уровня гормонов.

Телеведущая Оксана Фёдорова раскрыла, почему отказалась от диет

Напомним, ранее актриса Мария Куликова объяснила, почему не может скинуть лишний вес. По словам артистки, у неё нет близких отношений со спортом. Она любит гулять, но в спортзал ходить не хочет. Муж постоянно пытается приобщить её к тренировкам.

Дарья Нарыкова
  • Новости
  • ЗОЖ
  • Здоровье
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar