Телеведущая Оксана Фёдорова раскрыла, почему отказалась от диет

Телеведущая, «Мисс Россия — 2001» и «Мисс Вселенная — 2002» Оксана Фёдорова дала интервью Леди Mail, в котором рассказала о текущих проектах, а также поделилась личными принципами поддержания формы и здоровья.

Знаменитость призналась, что не столько следит за фигурой, сколько ответственно подходит к общему состоянию организма. Бальные танцы для неё стали идеальным способом оставаться пластичной, женственной и энергичной. Вместо диет она выбирает сбалансированное питание и умеренность, а также уделяет внимание активному образу жизни и полноценному отдыху.

Фёдорова также перечислила процедуры, которые ей проводит косметолог. В приоритете — увлажняющие уходы, пилинги, массажи, а также витаминные и пептидные комплексы. Дважды в год, весной и осенью, она обязательно проходит курс аппаратной косметологии. При этом королева красоты подчеркнула: женщину украшает не столько визит к специалисту, сколько счастливый взгляд, искренняя улыбка и внутренняя гармония.

Недавно телеведущая обратилась к врачу, практикующему восточную медицину. По её словам, метод Элькина оказался эффективным и направлен на гармонизацию головы и тела. После курса процедур ей удалось улучшить самочувствие, снять накопившийся стресс и восстановить энергетический баланс. Фёдоровой близок такой подход, поскольку он органично дополняет традиционную медицину.

А ранее Оксана Фёдорова в обтягивающем костюме снялась на льду Байкала. Под постом фанаты оставили множество восторженных комментариев, назвав снимки шедевральными, а саму телеведущую — «богиней» и «огнём».