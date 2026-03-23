Актриса Мария Куликова объяснила, почему не может похудеть

Актриса Мария Куликова рассказала, почему ей сложно избавиться от лишнего веса. Она отметила — постоянные путешествия мешают соблюдать диету, так как в каждой стране хочется попробовать местную кухню. Например, этим летом она побывала в Баку и не смогла отказаться от национальных блюд.

С возрастом похудеть стало сложнее, призналась актриса в интервью Леди Mail. Раньше достаточно было три дня придерживаться диеты, чтобы живот подтянулся. Сейчас даже неделя воздержания после обильного застолья не сдвигает стрелку весов.

Актриса призналась — у неё нет близких отношений со спортом. Она любит гулять, но в спортзал ходить не хочет. Муж постоянно пытается приобщить её к тренировкам. Недавно он рассказал, что рядом с домом открылся новый фитнес-центр с небольшим потоком посетителей. Куликова не исключила, что возможно однажды согласится сходить туда вместе с супругом.

