Экстремально похудевший Лёня из «Ворониных» шокировал поклонников формами после резекции желудка

Дужников и раньше пытался худеть, но вес возвращался. В прошлом году он решился на радикальную меру — резекцию желудка. После такой операции вернуть прежние формы, по словам медиков, крайне сложно. Судя по кадрам, Дужникову удалось добиться впечатляющих результатов. Фанаты обсуждают преображение кумира и гадают, сколько килограммов ему удалось сбросить.

А ранее актриса Светлана Пермякова в день своего 54-летия поделилась фотографиями без макияжа, признавшись, что любит каждую свою морщинку, ведь в них — её жизнь, роли, смех и слёзы. Подписчики отметили и заметное преображение: за полгода она похудела на 22 килограмма. Пермякова рассказывала, что сбросила вес с помощью отечественного препарата, назначенного врачом из-за большого веса и преддиабетического состояния, и подчеркнула, что такие средства можно применять только с разрешения эндокринолога.