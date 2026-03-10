Владимир Путин
Файлы Эпштейна
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
10 марта, 16:05

Экстремально похудевший Лёня из «Ворониных» шокировал поклонников формами после резекции желудка

Актёр, прославившийся ролью обаятельного увальня Лёни в сериале «Воронины», сильно изменился. Стас Дужников опубликовал свежее видео, которое повергло поклонников в шок.

Поклонников шокировало экстремальное похудение Стаса Дужникова. Видео © Telegram / Стас Дужников официальный канал актёра

Дужников и раньше пытался худеть, но вес возвращался. В прошлом году он решился на радикальную меру — резекцию желудка. После такой операции вернуть прежние формы, по словам медиков, крайне сложно. Судя по кадрам, Дужникову удалось добиться впечатляющих результатов. Фанаты обсуждают преображение кумира и гадают, сколько килограммов ему удалось сбросить.

Певица Ёлка назвала диеты злом и призвала питаться из любви к себе
Певица Ёлка назвала диеты злом и призвала питаться из любви к себе

А ранее актриса Светлана Пермякова в день своего 54-летия поделилась фотографиями без макияжа, признавшись, что любит каждую свою морщинку, ведь в них — её жизнь, роли, смех и слёзы. Подписчики отметили и заметное преображение: за полгода она похудела на 22 килограмма. Пермякова рассказывала, что сбросила вес с помощью отечественного препарата, назначенного врачом из-за большого веса и преддиабетического состояния, и подчеркнула, что такие средства можно применять только с разрешения эндокринолога.

Больше новостей о звёздах, премьерах и скандалах — читайте в разделе «Шоубизнес» на Life.ru.

BannerImage

Поклонников шокировало экстремальное похудение Стаса Дужникова. Обложка © Telegram / Стас Дужников официальный канал актёра

Анастасия Никонорова
  • Новости
  • Знаменитости
  • Поп-культура
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar