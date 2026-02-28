Певица Ёлка назвала диеты злом и призвала питаться из любви к себе

Певица Ёлка назвала диеты злом и призвала не мучить себя ограничениями, а питаться из любви к себе. Исполнительница хитов «Прованс» и «Около тебя» поделилась своим отношением к уходу за собой и еде в интервью Леди Mail.

«Диеты — зло, если это не диета, назначенная тебе доктором в связи с твоим состоянием здоровья. Самостоятельно мучить себя ограничениями в еде никогда ни к чему хорошему не приведёт», — уверена артистка.

По её словам, гораздо полезнее пересмотреть рацион с уважением к себе и мягкостью, понимая психологические причины привычек. Ёлка призналась, что сама перепробовала множество диет и теперь выступает против такого подхода.

«Я буду той бабкой на лавке, которая будет вам говорить, что диета — это зло, а вкусно и полезно питаться из любви к себе — очень важно, поэтому не мучайте себя, пожалуйста, любите себя», — посоветовала певица.

В вопросах косметологии Ёлка тоже призывает к осторожности. Она старается следить за новинками, но подходит к процедурам ответственно, учитывая индивидуальные особенности и противопоказания. Для неё важно выглядеть свежей и ухоженной, но делать это деликатно, «с уважением к своему возрасту».

