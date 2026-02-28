Владимир Путин
28 февраля, 09:27

Певица Ёлка назвала диеты злом и призвала питаться из любви к себе

Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / elkasinger

Певица Ёлка назвала диеты злом и призвала не мучить себя ограничениями, а питаться из любви к себе. Исполнительница хитов «Прованс» и «Около тебя» поделилась своим отношением к уходу за собой и еде в интервью Леди Mail.

«Диеты — зло, если это не диета, назначенная тебе доктором в связи с твоим состоянием здоровья. Самостоятельно мучить себя ограничениями в еде никогда ни к чему хорошему не приведёт», — уверена артистка.

По её словам, гораздо полезнее пересмотреть рацион с уважением к себе и мягкостью, понимая психологические причины привычек. Ёлка призналась, что сама перепробовала множество диет и теперь выступает против такого подхода.

«Я буду той бабкой на лавке, которая будет вам говорить, что диета — это зло, а вкусно и полезно питаться из любви к себе — очень важно, поэтому не мучайте себя, пожалуйста, любите себя», — посоветовала певица.

В вопросах косметологии Ёлка тоже призывает к осторожности. Она старается следить за новинками, но подходит к процедурам ответственно, учитывая индивидуальные особенности и противопоказания. Для неё важно выглядеть свежей и ухоженной, но делать это деликатно, «с уважением к своему возрасту».

Диетолог оценила метод актрисы Пермяковой, который помог ей похудеть на 22 кг
Диетолог оценила метод актрисы Пермяковой, который помог ей похудеть на 22 кг

Ранее Life.ru рассказывал, что актриса Светлана Пермякова смогла похудеть аж на 22 килограмма, за что она недавно поблагодарила своего «помощника». В связи с этим она получила множество комплиментов от восторженных поклонников.

