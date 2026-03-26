Весна пришла, а талия — нет: 5 хитростей от ветеринара, чтобы помочь питомцу похудеть

Весной многие хозяева замечают, что за зиму их кошка или собака заметно округлилась. Любимец стал меньше двигаться, чаще выпрашивать еду, а прыжки на диван и подоконник уже не даются так легко, как раньше. На первый взгляд это может казаться милой особенностью, но ветеринары напоминают: лишний вес у животных — не безобидная черта, а полноценная проблема со здоровьем.

Как рассказала в беседе с Life.ru ветеринарный врач бренда AlphaPet Дарья Богданова, ожирение у домашних животных повышает риск серьезных заболеваний. Среди них — сахарный диабет, сердечно-сосудистые нарушения, проблемы с желудочно-кишечным трактом и опорно-двигательной системой. Поэтому откладывать вопрос похудения не стоит.

При этом главная ошибка, по словам специалиста, — пытаться резко посадить животное на жесткую диету. Такой подход может только навредить. Ветеринары подчеркивают, что худеть питомец должен не через голод, а через грамотно выстроенный режим кормления и постепенное изменение привычек.

Я часто напоминаю владельцам: ожирение — это болезнь, а не «милая упитанность». Избыточная масса тела несет большие риски для здоровья и развития таких заболеваний как: сахарный диабет, сердечно-сосудистые заболевания, нарушения работы желудочно-кишечного тракта, опорно-двигательной системы и многие другие. Дарья Богданова ветеринарный врач бренда AlphaPet

Самостоятельно резко урезать объем корма врачи не рекомендуют. Быстрое снижение калорийности или внезапная смена питания способны привести к неприятным последствиям, в том числе к расстройству пищеварения и более серьезным нарушениям.

Чтобы снижение веса проходило безопасно, Дарья Богданова советует придерживаться нескольких правил.

Во-первых, важно регулярно показывать животное врачу и следить за его состоянием. Такой контроль помогает вовремя скорректировать план и не допустить ошибок.

Во-вторых, питомца нужно регулярно взвешивать — примерно раз в неделю и всегда в одинаковых условиях. Это поможет объективно отслеживать динамику и понимать, действительно ли выбранная схема работает.

В-третьих, лучше сразу ориентироваться на плавное снижение массы тела. Безопасным считается темп примерно 1–2% в неделю. Слишком быстрое похудение может навредить организму.

В-четвертых, можно использовать миски-лабиринты или другие приспособления для медленного кормления. Они заставляют животное есть не спеша, дольше сохраняют чувство насыщения и помогают сократить переедание.

Наконец, одной диеты недостаточно — снижение веса нужно сочетать с физической активностью. Для кошек подойдут удочки-дразнилки, мячики и игровые комплексы, для собак — более длинные прогулки и подвижные игры. Чем больше движения, тем выше шансы, что вес начнет уходить мягко и без стресса.

«Ваша задача — не наказать кошку или собаку за лишние килограммы, а мягко помочь питмоцу войти в свой идеальный вес и оставаться здоровым и счастливым», — заключила собеседница Life.ru.