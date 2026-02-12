«Все начали поносить»: Российские коты столкнулись с эпидемией диареи из-за плохого влажного корма

Любой влажный корм в пакетах, например, для кошек, содержит до 80% воды, поэтому там не так много питательных веществ, при этом есть производители, экономящие на качестве продукта. Потребление питомцами такой еды может вызвать устойчивую диарею. Об этом рассказал Life.ru врач-ветеринар Михаил Шеляков.

«Мы это видели в стационарах, например, при кратковременной передержке животных на влажном корме. Кошечки находятся там из-за низкой подвижности, и, чтобы хорошо работал ЖКТ, они кушают влажный корм. У нас среди пациентов совсем недавно тоже была такая волна, когда все начали поносить, было какое-то недомогание, влажный корм стали есть хуже, и были вот такие проблемы вспышкой прямо», — поделился он.

Влажный корм для кошек интересен, он более-менее похож на ту еду, которую они едят в природе, в отличие от сухого. По мнению ветеринара, не всегда виноват производитель, иногда продукт портится из-за логистических проблем, так как удлиняется путь до потребителя. Правила перевозки, транспортировки, хранения в случае их нарушения могут вызывать ухудшение состояния питомцев.

Также влажный корм даёт быстрый налёт на зубах. Он прилипает к зубам, потом кальцифицируется и образуется налёт. Поэтому продукт не используют как основной рацион, больше как лакомство, как добавка. Основной рацион должен быть другим, например, сухой корм как более концентрированный. Но есть котики, для которых это основной рацион, заметил ветеринар. По его словам, появились жалобы на то, что кошки стали хуже есть корма привычных фирм и вкусов, а значит, качество товара оставляет желать лучшего.

«И ещё — нет хороших и плохих кормов, есть подходящие и неподходящие. Если мы видим, что на этого производителя, на эту линейку у нас какие-то проблемы, значит, конечно, мы просто меняем на какой-то другой. Можно с помощью ветеринарного врача, который подскажет хотя бы, из какой области искать, потому что кормов много», — добавил Шеляков.

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