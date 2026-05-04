Учёные проверили, может ли очиститель воздуха влиять на мозг. Результаты шокировали

Чистый воздух дома может быть важен не только для лёгких, но и для скорости мышления. В новом исследовании учёные проверили, связана ли HEPA-фильтрация с когнитивными функциями у взрослых людей. Об этом сообщает Scientific reports.

В работе участвовали 119 человек. В течение месяца они жили то с настоящим очистителем воздуха с HEPA-фильтром, то с устройством-имитацией. Формат исследования был кроссоверным: участники по очереди проходили оба варианта.

В целом выраженного влияния на когнитивные показатели авторы не обнаружили. То есть очиститель не показал заметного эффекта по всем тестам и для всех участников.

Но у людей старше 40 лет появилась интересная деталь. После периода с настоящей HEPA-фильтрацией они примерно на 12% быстрее справлялись с заданием на переключение внимания.

Этот тест связан не с «умом» в широком смысле, а с конкретной способностью быстро менять фокус и реагировать на новую задачу. Поэтому результаты нельзя трактовать как доказательство, что очиститель воздуха улучшает работу мозга в целом.

Исследование показывает скорее ограниченную связь: у определённой возрастной группы и по одному показателю. Авторы подчёркивают, что тему нужно изучать дальше.

Тем не менее вывод получился бытовым и понятным. Очистители воздуха обычно воспринимают как гаджет против пыли и аллергенов, но качество воздуха в помещении может быть связано и с тем, как быстро человек думает и переключается между делами.

