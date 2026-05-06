Слишком умных не берут: В РФ перестали брать высококвалифицированных сотрудников на работу

Российские компании стали чаще отказывать соискателям из-за избыточной квалификации. Тенденцию зафиксировали в апреле 2026 года. Об этом сообщили аналитики исследовательского центра SuperJob, пишет ТАСС.

«От рынка соискателя (наиболее ярко он проявился в 2024 году) мы вновь вернулись к конкурентному рынку труда. Вакансий по итогам первого квартала 2026 года на 20% меньше, а резюме на 34% больше, чем за аналогичный период прошлого года», — говорится в сообщении.

По данным исследования, каждый четвёртый россиянин сталкивался с отказом по причине превышения требований вакансии. Работодатели стали чаще избегать кандидатов с избыточным опытом. Доля компаний, которые никогда не нанимают таких специалистов, выросла с 8% в 2025 году до 17% в 2026 году.

Аналитики уточнили, что чаще всего с отказами сталкиваются соискатели старше 45 лет. В этой группе о подобном опыте заявили 34% опрошенных. Среди кандидатов до 35 лет показатель составил 13%, в возрасте от 35 до 44 лет — 30%. Также отмечается, что люди с высшим образованием чаще получают отказ, чем соискатели со средним профессиональным образованием.

В исследовании указали, что работодатели опасаются быстрой потери мотивации у таких сотрудников. Компании предполагают, что специалист вскоре уйдёт на более высокую позицию. При этом уровень зарплаты играет второстепенную роль.

Эксперты также отметили, что на рынке труда снизилось число вакансий в технологическом секторе. Это связывают с экономическими факторами и изменением структуры занятости. При этом в долгосрочной перспективе ожидается новый рост спроса на квалифицированные кадры.

Ранее специалисты дали рекомендации россиянам старше 50 лет по поиску работы. По оценкам экспертов, рынок остаётся неоднородным: при дефиците рабочих кадров наблюдается избыток офисных сотрудников. Отмечалось, что именно «белые воротнички» старшего возраста чаще попадают под сокращение. Переобучение в этом возрасте затруднено, поэтому ключевую роль начинают играть профессиональные связи и деловая репутация. Эксперты советовали регулярно поддерживать контакты в профессиональной среде и напоминать о себе. Речь идёт об участии в конференциях, активности в профильных сообществах и готовности открыто заявлять о поиске работы.