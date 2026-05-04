«Чувствуешь себя униженным»: Сотрудники Oracle обучили ИИ, который отобрал у них работу

Корпорация Oracle провела масштабное сокращение персонала, уволив за месяц 30 тысяч человек. Об этом сообщает Time со ссылкой на бывших работников компании.

Их функции передали корпоративному искусственному интеллекту, который эти же специалисты предварительно обучали. Сотрудникам поручали детально описывать собственные рабочие процессы, что напрямую использовалось для развития алгоритмов.

Одна из уволенных рассказала изданию о безвыходной ситуации: «Мы обучали ИИ, чтобы он заменил нас, но ИИ — это единственный способ справиться с нашей рабочей нагрузкой. Ты отстаёшь от всех сроков, и тебя вынуждают действовать». По словам другой бывшей сотрудницы, это «заставляет чувствовать себя использованным и униженным», ведь компания поручает создавать инструмент для собственной замены.

Уволенные сотрудники отмечали, что насаждаемые руководством технологии вредили качеству работы. Младшие специалисты с помощью нейросетей генерировали объёмный код с ошибками, а старшим инженерам приходилось тратить ресурсы на его исправление вместо решения профильных задач.

Ранее Oracle переориентировалась на сферу ИИ. Технический директор Ларри Эллисон на конференции разработчиков заявил, что программисты больше не пишут код самостоятельно: «Код, который пишет Oracle, пишут наши модели искусственного интеллекта».

Ранее были названы специальности, которые могут исчезнуть из-за развития нейросетей. По мнению эксперта, ИИ со временем сможет заменить профессии с рутинной функцией.