«Антиплагиат» превратил жизнь студентов в ад: он ошибочно помечает работы как ИИ-контент

Студенты российских вузов столкнулись с тем, что системы антиплагиата начали ошибочно распознавать их работы как сгенерированные нейросетями и блокировать допуск к защите. Об этом стало известно Telegram-каналу Baza.

После обновлений антиплагиат-сервисы общего и внутривузовского уровня стали активнее выявлять «нейротексты». Однако алгоритмы начали давать сбои и помечать как ИИ даже полностью самостоятельные дипломные и курсовые работы. Под ограничения попадают студенты из разных регионов. В некоторых вузах введено строгое правило — 0% ИИ-контента, из-за чего даже минимальные подозрения приводят к недопуску до защиты.

С проблемой столкнулась студентка журфака РЭУ им. Г. В. Плеханова Анна (имя изменено). Её диплом по PR-стратегиям, включая около 10 страниц с личным опытом, система определила как сгенерированный ИИ, выставив 34% «нейроконтента». Из-за этого девушке пришлось несколько раз переписывать текст, упрощая научный стиль и делая его более разговорным. Это помогло пройти проверку, но, по её словам, ухудшило итоговое качество работы для будущего работодателя.

Похожая ситуация произошла у Ангелины из Кемеровского государственного университета — ей пришлось 13 раз переписывать диплом объёмом более 90 страниц, поскольку «Антиплагиат.ру» снова и снова фиксировал признаки ИИ. На фоне таких случаев студенты массово обращаются с просьбой пересмотреть систему оценки и работу антиплагиат-сервисов, а также обсуждают проблему платных подписок на внутривузовские проверки.

Ранее сообщалось, что история Алисы Тепляковой, которая получила широкую известность как «девочка-вундеркинд», неоднократно становилась предметом общественных обсуждений и споров вокруг раннего поступления в вуз. Темой выпускной работы стали особенности мышления и эмоционального развития детей в возрасте пяти–семи лет. Во время защиты диплома студентку сопровождала мать.