Низкая оригинальность и отцовский след: Алиса Теплякова окончила РГГУ с синим дипломом

Известная девочка-вундеркинд Алиса Теплякова, ранее часто попадавшая в скандалы на фоне попыток получить знания не по возрасту, в 13 лет окончила Российский государственный гуманитарный университет в Москве и получила диплом педагога-психолога.

Девочка два с половиной года училась на факультате психологии образования — она перевелась в ВУЗ сразу на второй курс. Известно, что Алиса училась по ускоренной программе и, говорят одногруппники, появлялась только на онлайн-занятиях. Сессии ребёнок также сдавал дистанционно.

Дипломная работа девочки-вундеркинда посвящена особенностям мышления и эмоциональной сферы у детей пяти-семи лет. На защите её сопровождала мама. При этом комиссия не стеснялась задавать студентке вопросы, которые та парировала неуверенно.

Научный руководитель ребёнка прямо признаётся: точно оценить работу сложно, так как её родители были «высоко вовлечены» в процесс написания, а проверка на оригинальность показала неутешительный результат — всего 15%. К слову, члены комиссии списали это на «особенности работы системы «Антиплагиат» и ошибкой, возникшей при попытке загрузить текст в программу.

Работу Алисы оценили на «хорошо», хотя известно, что она намеревалась окончить университет с красным дипломом.

Напомним, всего у Тепляковых — десять детей. Отец семейства Евгений заявляет, что обладает серьёзными педагогическими навыками, из-за чего Алиса и отличается умом не по годам. Правда, не у всех детей многодетного папы получается следовать стопам девочки вундеркинда — например, 11-летний Хеймдалль не раз пытался поступить в один из ВУЗов, но не смог преодолеть вступительный барьер.