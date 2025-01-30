«Ересь»: Отец вундеркинда Тепляковой отреагировал на сообщения о драке дочери в школе

Отец вундеркинда Алисы Тепляковой — Евгений — высмеял сообщения о драке дочери в школе. В соцсетях ранее появилась информация, что девочка якобы подралась с одноклассницами в спортивной школе. Выяснилось, что родители пострадавших детей сняли побои и оперативно обратились в правоохранительные органы.

«По словам мамы одной из девочек, в отделе по делам несовершеннолетних ОМВД России по району Котловка г. Москвы ведётся разбирательство по факту нанесения побоев Алисой Тепляковой двум школьницам», — пишет телеграм-канал Timofeevna tut.

Тепляков прокомментировал инцидент в своём ютуб-канале. Мужчина опроверг эту информацию и отметил, что побои сняла «группа по предварительному сговору». По его словам, у семьи на руках есть документы МВД, в которых указаны признаки клеветы.

«Короче, ребят, вы понимаете, что происходит? Чем больше мы учимся, тем больше ересь несут наши хейтеры. Естественно, мы сразу Алису после этого взяли и поместили в спецприёмник, где у неё отобрали аттестат и отправили в первый класс. У нас есть куча ответов из МВД, где написано, что признаки клеветы усматриваются. Но, к сожалению, МВД, как прекрасно знают хейтеры, не успевают привлечь за три месяца к ответственности за клевету», — отметил глава многодетного семейства.