Многодетная семья Тепляковых купила квартиру за 30 миллионов рублей

Семья Тепляковых, известная своими детьми-вундеркиндами, приобрела просторное жильё в Москве. Четырёхкомнатная квартира площадью 100,6 кв. метров расположена на юге столицы, в районе Нагорный, и была куплена за 30 миллионов рублей, сообщил юрист Антон Папков.

Переезд стал возможен благодаря государственной поддержке. Московские власти выделили семье 28,7 миллионов рублей в рамках программы улучшения жилищных условий для многодетных семей. Эти средства были использованы на покупку новой квартиры, соответствующей социальным нормам — её площадь должна превышать 80 кв. метров.

Соседи по прежнему месту жительства Тепляковых на улице Одесской сообщили, что окна их съёмной квартиры остаются тёмными уже несколько дней, что свидетельствует о переезде. Однако сами Тепляковы пока не подтвердили эту информацию официально, ни в своём ютуб-канале, ни в других источниках.

Новая квартира семьи располагается на третьем этаже и имеет все необходимые удобства: изолированные комнаты, современный ремонт, ванную комнату с джакузи. Однако отсутствие лифта может создать некоторые неудобства для семьи с маленькими детьми.

История покупки квартиры также интересна: собственник несколько раз снижал цену перед продажей, что, возможно, связано с настойчивостью Евгения Теплякова в переговорах. Тепляковы стали известны три года назад, когда их старшая дочь Алиса, в возрасте всего 9 лет, поступила в МГУ. В настоящее время в семье живёт девять детей, и многие из них уже начали своё обучение в высших учебных заведениях. Родители обучают своих детей дома по собственной методике, не прибегая к услугам школ и детских садов.