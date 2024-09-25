Власти выделили семье Тепляковых 28 млн рублей на покупку собственного жилья
Семья Тепляковых. Обложка © YouTube / "Центральное телевидение"
Семья «девочки-гения» Алисы Тепляковой получила от властей 28 миллионов рублей на покупку собственного жилья. Информацию о получении денег рассказал глава семейства. Теперь родители думают: купить свой уголок в столице или выбрать вариант попроще.
«Деньги нам выделили. Иду подавать документы в МФЦ для перечисления средств на блокированный целевой счёт индивидуально. Это такой специальный счёт, на который перечисляют средства. 28 миллионов 652 тысячи рублей», — рассказывает Евгений Тепляков в личном видеоблоге.
Сейчас у семьи Тепляковых есть возможность купить жильё в любой точке России: приобрести дом за городом или большую квартиру в центре города. Главное условие — место должно быть пригодно для жилья и хорошо благоустроено. Площадь же необходима от 80 квадратных метров. Всё потому, что в семье 11 человек и на каждого её члена выделяется по 10 метров.
«Деньги уже пришли, но не так просто их использовать», — рассуждает Евгений.
Сейчас глава семейства пытается добиться помощи от аудитории и уточняет, не продаёт ли кто недорогую недвижимость в столице более 80 квадратных метров. Главное, чтобы рядом были школы, институты и секции, куда ходят дети.
Ранее Евгений Тепляков уже рассказывал о жилищных проблемах своей семьи. В прошлом году он даже предлагал своим подписчикам сделать пожертвования и скинуться ему на квартиру. В начале августа стало известно, что многодетное семейство выселяют из арендованной квартиры. По его словам, собственники якобы решили выгнать Тепляковых на улицу, не предупреждая заранее. По словам главы семейства, владелец квартиры даже выломал дверь, когда в доме находились его жена с детьми.