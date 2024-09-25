Власти выделили семье Тепляковых 28 млн рублей на покупку собственного жилья

Семья «девочки-гения» Алисы Тепляковой получила от властей 28 миллионов рублей на покупку собственного жилья. Информацию о получении денег рассказал глава семейства. Теперь родители думают: купить свой уголок в столице или выбрать вариант попроще.

«Деньги нам выделили. Иду подавать документы в МФЦ для перечисления средств на блокированный целевой счёт индивидуально. Это такой специальный счёт, на который перечисляют средства. 28 миллионов 652 тысячи рублей», — рассказывает Евгений Тепляков в личном видеоблоге.

Сейчас у семьи Тепляковых есть возможность купить жильё в любой точке России: приобрести дом за городом или большую квартиру в центре города. Главное условие — место должно быть пригодно для жилья и хорошо благоустроено. Площадь же необходима от 80 квадратных метров. Всё потому, что в семье 11 человек и на каждого её члена выделяется по 10 метров.

«Деньги уже пришли, но не так просто их использовать», — рассуждает Евгений.

Сейчас глава семейства пытается добиться помощи от аудитории и уточняет, не продаёт ли кто недорогую недвижимость в столице более 80 квадратных метров. Главное, чтобы рядом были школы, институты и секции, куда ходят дети.