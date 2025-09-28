Вундеркинд без диплома: Брата Алисы Тепляковой не приняли в московский вуз

Очередная попытка 11-летнего Хеймдалля Теплякова стать студентом высшего учебного заведения не увенчалась успехом. Журналисты Mash рассказали в Telegram-канале, что младший отпрыск известной семьи вундеркиндов вновь не смог преодолеть вступительный барьер.

Несмотря на раннее окончание школы, юный претендент на высшее образование показал недостаточные результаты на внутренних экзаменах, получив преимущественно удовлетворительные оценки. Предыдущие результаты ЕГЭ также не позволили ему составить конкуренцию другим абитуриентам — по математике он набрал 52 балла, а по русскому языку 40.

Дополнительной сложностью стало отсутствие официальных документов, поскольку мальчик родился в Китае, а его родители не занялись легализацией свидетельства о рождении. Отец семейства объясняет свою позицию опасениями относительно конфиденциальности личной информации.

