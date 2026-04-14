Россиянам за 50 дали советы по поиску новой работы

Рынок труда крайне неоднороден: при острейшем дефиците рабочих рук наблюдается явный переизбыток «белых воротничков»: бухгалтеров, экономистов, юристов, рекрутеров, маркетологов. Именно офисные сотрудники старше 50 лет в первую очередь попадают под сокращение, рассказала в эфире радио «Комсомольская правда» карьерный консультант Алёна Владимирская.

По её словам, переучиться в этом возрасте с бухгалтера на электрогазосварщика практически невозможно. Помочь с трудоустройством могут профессиональные связи (network). Если коллеги периодически звонят с просьбой порекомендовать хорошего специалиста или хотя бы раз в квартал пишут вам, даже когда вы не ищете работу, — с вашей репутацией всё в порядке, уверена эксперт.

Чтобы не остаться без работы в 50+, необходима высокая профессиональная репутация, о которой важно периодически напоминать: два-три раза в год посещать профильные конференции, выступать в профессиональных блогах. Важно также не бояться признаться в профессиональном кругу, что вы ищете работу.

«Плюс на «досках объявлений о работе» вы подписываетесь на нужные вам вакансии и как только они возникают, быстро реагируете на них», — цитирует специалиста kp.ru.

Ранее россиянам за 50 рекомендовали «продавать точки боли», чтобы найти хорошую работу. По словам эксперта, отношение работодателей к людям старше 50 лет зачастую несправедливо, компании могут даже не рассматривают их кандидатуры, автоматически отсеивая резюме через фильтр возраста.