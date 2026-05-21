Любовь зла: Почему зумеры регулярно страдают от «болезни поцелуев»

Поколение молодых людей в России стало чаще заражаться инфекционным мононуклеозом, который в народе называют «болезнью поцелуев», рассказала врач-терапевт Надежда Чернышова. По её словам, вирусное заболевание по симптомам напоминает бактериальную ангину.

Недуг вызывается вирусом Эпштейна-Барр, которым заражены около 95% взрослых в мире. Молодые граждане чаще подвержены недугу, поскольку он распространён в местах скопления людей.

«Это заболевание нередко встречается в местах скопления людей, например в студенческих общежитиях, детских лагерях, интернатах. Поэтому его ещё называют «болезнью студентов», — отметила собеседница «Вечерней Москвы».

