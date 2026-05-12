Девушка превратилась в «рыбу-фугу» из-за «болезни поцелуев»

18-летняя жительница Великобритании Молли Лок столкнулась с инфекционным мононуклеозом («болезнь поцелуев»), после чего её внешность сильно изменилась из-за осложнений болезни. Об этом она рассказала изданию Daily Mirror.

Британка столкнулась с «болезней поцелуев» и стала похожа на «рыбу-фугу».

«Моё лицо раздулось, как у рыбы-фугу. Я даже не могла смотреть на себя в зеркало», — призналась она.

На начальном этапе у девушки появились симптомы, напоминающие грипп или ангину: кашель, боль в горле и рвота. Позже состояние ухудшилось, началась выраженная отёчность лица, из-за чего родственники и друзья перестали узнавать её.

В больнице врачи диагностировали инфекционный мононуклеоз, который также известен как «болезнь поцелуев». Пациентка провела в стационаре пять дней, после чего ещё около трёх недель восстанавливалась дома из-за сильной слабости и усталости.

Со временем её состояние стабилизировалось, однако болезнь стала для неё неожиданным и тяжёлым опытом. Молли заявила, что до заболевания не знала о существовании этой инфекции и теперь намерена рассказывать о ней другим, чтобы люди внимательнее относились к симптомам и своевременно обращались к врачам.

«Болезнь поцелуев» — это инфекционный мононуклеоз, вызываемый вирусом Эпштейна-Барр. Передаётся в основном со слюной, болеют чаще подростки и молодые люди. Проявляется сильной болью в горле, температурой до 40 °C, увеличением шейных лимфоузлов и долгой утомляемостью. Специфического лечения нет — нужны покой, обильное питьё и обезболивающие. Важен запрет на физические нагрузки минимум на месяц из-за риска разрыва селезёнки.

