Лицо застыло в гримасе: Девушка осталась с парализованным лицом после операции в Ростове

У москвички на всю жизнь парализовало лицо после подтяжки в российской клинике. Девушка рассказала Baza, что пять лет назад обратилась в клинику эстетической хирургии в Ростове-на-Дону за липосакцией. Операция прошла хорошо, и её уговорили на ещё одну, но уже комплексную: подтяжку лица, блефаропластику, эндоскопию лба и коррекцию губы за 330 тысяч рублей. Правда, в этот раз пострадавшую отправили к другому хирургу.

Москвичка осталась с парализованной лицом после операции в Ростове. Фото © Telegram / Baza

После семичасовой операции начались страшные боли: отекла гортань, жгло язык, а потом лицо перестало двигаться и застыло в гримасе. Врачи заявили: повреждены два лицевых нерва — мимика нарушена навсегда. За пять лет пациентка обошла много врачей, пробовала разные процедуры. Добилась лишь того, чтобы закрывался левый глаз и слушался рот, но есть по-прежнему трудно. У неё развилась фобия — она боится зеркал, считает себя чудовищем.

Хирург не признал вины и назвал её претензии «потребительским экстремизмом». Вернуть деньги удалось только после того, как девушка с юристом собрала десятки врачебных заключений. Клиника выплатила 800 тысяч рублей. Она попыталась взыскать 15 млн через суд, но ей присудили только 1,5 млн. Пациентка собирается обжаловать это, так как считает сумму ничтожной по сравнению с тем кошмаром, который пережила.

Раньше в Москве хирург из частной клиники «Медси» сфотографировал половые органы пациентки прямо во время операции. Женщина случайно узнала об этом и теперь требует от врача три миллиона рублей за съёмку без её согласия.