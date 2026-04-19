Москвичка требует 3 млн с элитной клиники за тайные интимные фото под наркозом

В Москве хирург частной элитной клиники «Медси» сфотографировал половые органы пациентки прямо во время операции. По словам женщины, она случайно узнала об этом и теперь требует от врача 3 миллиона рублей за съёмку без её согласия. Деталями истории делится Mash.

В 2025 году 37-летняя москвичка обратилась в «Медси» с жалобами на боль в заднем проходе и постоянные кровотечения. Ей провели три обследования и обнаружили паховую грыжу. За операцию пациентка заплатила 750 тысяч рублей. Однако во время хирургического вмешательства выяснилось, что это вовсе не грыжа, а самый обычный геморрой, который хирург в итоге удалил.

После реабилитационного периода женщина пришла в клинику на плановый осмотр. В телефоне своего хирурга она увидела снимок своих гениталий. Пострадавшая начала возмущаться, но доктор заверил, что фотография сделана для оценки состояния «до» и «после». Женщина всё равно обратилась в суд. Она просит взыскать с клиники стоимость самой операции, выплатить ей 1,5 млн в качестве морального ущерба, а также вернуть ей 400 тыс, дополнительно потраченные на лечение. В «Медси» от комментариев отказались.

