В Венгрии хирург провёл операцию на сердце прямо на улице и спас пациента

В Будапеште главный врач Национального онкологического института Жолт Дубочки провёл экстренное вмешательство на сердце прямо на улице, спасая 30-летнего мужчину с ножевым ранением в грудную клетку. Как сообщили в пресс-службе института, случай относится к числу крайне редких для европейской практики неотложной медицины.

Инцидент произошёл во время дежурства бригады Венгерской службы авиационной скорой помощи. После прибытия на место медики установили, что у пострадавшего повреждено сердце, а его состояние стремительно ухудшается. Времени на транспортировку в больницу не оставалось: любая задержка увеличивала риск смерти.

«Главный врач, следуя строгим профессиональным протоколам воздушной эвакуации, но адаптируя их к чрезвычайной ситуации, принял решение: операцию необходимо провести немедленно, прямо на месте. Благодаря навыкам, приобретенным в онкологической хирургии, и отработанным процедурам спасения, главный врач прямо на месте, на улице, без стерильной операционной и современного оборудования вскрыл грудную клетку мужчины и за 7 минут зашил бьющееся сердце. Таким образом, он стабилизировал состояние пациента для дальнейшего лечения», — говорится в сообщении.

В институте отмечают, что подобные операции вне больничных условий в Европе фиксируются крайне редко и требуют сочетания высокой квалификации и быстрой клинической оценки ситуации. В данном случае ключевую роль сыграли опыт хирурга и готовность действовать в условиях ограниченных ресурсов.

А ранее воронежские врачи провели сложную операцию. Из брюшной полости 15-летней девушки медики удалили опухоль, которая по размерам соответствовала объёму живота при доношенной беременности. В марте пациентка пришла в больницу с родителями из-за тянущей боли и увеличившегося живота. Обследование показало доброкачественную параовариальную кисту. Врачи удалили новообразование через небольшой лапароскопический прокол.