Смертельный коктейль в таблетнице: Терапевт назвал лекарства, которые нельзя принимать вместе

Смешивать лекарства в одной таблетнице опасно для жизни — некоторые сочетания разрушают печень, вызывают передозировку или сводят лечение на нет. Врач-терапевт Пётр Ткаченко в комментарии для Life.ru объяснил, почему антидепрессанты нельзя пить со снотворным, а зверобой убивает эффективность контрацептивов.

Некоторые препараты конкурируют за метаболизм. Если они выводятся одним и тем же ферментом и принимаются вместе в значительных дозах, могут накапливаться токсические метаболиты. А это приводит к лекарственному поражению печени или почек. Мы помним, сколько знаменитостей умерли из-за передозировки препаратами, которые как раз относились к классу депрессантов, снотворных и успокоительных. Пётр Ткаченко Врач-терапевт

Медик предупредил, что антигистаминные (противоаллергические) средства могут усилить действие антидепрессантов и транквилизаторов, вызывая опасную сонливость и потерю концентрации. Некоторые обезболивающие из группы НПВС снижают эффективность лекарств от давления. А препараты для контроля давления в паре с антигистаминами, наоборот, могут резко поднять его и ускорить сердечный ритм.

Отдельная история — гормоны щитовидной железы (L-тироксин). Их всасываемость блокируют ингибиторы протонной помпы (от изжоги), статины (от холестерина), препараты железа и эстрогены. А популярное растительное средство зверобой снижает концентрацию прогестерона в оральных контрацептивах — эффект может быть плачевным.

«Нельзя пить антидепрессанты вместе со снотворным, потому что одно усилит эффект другого. Если делать это самостоятельно, без рекомендации, можно получить передозировку. Обязательно советуйтесь со своим врачом перед приёмом таблеток, врач учтёт все особенности вашего организма», — резюмировал терапевт.

По данным ВОЗ, несовместимость лекарств — одна из частых причин госпитализаций и летальных исходов, особенно среди пожилых людей, которые принимают по 5–7 препаратов ежедневно. В России, согласно статистике, около 15% обращений к врачам связаны с побочными эффектами от неправильного сочетания лекарств. Специальные онлайн-калькуляторы и справочники помогают проверить совместимость, но окончательное решение всегда должен принимать специалист.