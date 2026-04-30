

29 апреля, 23:39

Воронежские врачи удалили у 15-летней девушки опухоль размером с младенца

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / MAYA LAB

Воронежские врачи провели сложную операцию. Из брюшной полости 15-летней девушки медики удалили опухоль, которая по размерам соответствовала объёму живота при доношенной беременности. Об этом сообщили в региональном министерстве здравоохранения.

В марте пациентка с родителями обратилась в больницу с жалобами на тянущую боль и увеличение живота. Обследование выявило доброкачественную параовариальную кисту. Врачи приняли решение об экстренном удалении — новообразование удалили через лапароскопический доступ, через небольшой прокол.

Операция прошла успешно. Медикам удалось сохранить репродуктивное здоровье пациентки. Уже через четыре дня после вмешательства девушку выписали. В Минздраве отметили, что такие кисты встречаются редко — от 5 до 20% среди всех образований придатков матки.

Ранее врачи в подмосковной Электростали спасли ногу женщине, которая в ДТП полностью содрала кожу от бедра до голеностопа и получила открытый перелом. После операций медики продолжили лечение, чтобы избежать осложнений. У пострадавшей также выявили ограничение подвижности суставов, поэтому ей назначили длительную реабилитацию. В программу вошли массаж, физиотерапия и занятия на специальном тренажёре. Через несколько месяцев лечения женщина смогла вновь ходить и готовится к возвращению к привычной жизни.

Виталий Приходько
