Воронежские врачи удалили у 15-летней девушки опухоль размером с младенца

Воронежские врачи провели сложную операцию. Из брюшной полости 15-летней девушки медики удалили опухоль, которая по размерам соответствовала объёму живота при доношенной беременности. Об этом сообщили в региональном министерстве здравоохранения.

В марте пациентка с родителями обратилась в больницу с жалобами на тянущую боль и увеличение живота. Обследование выявило доброкачественную параовариальную кисту. Врачи приняли решение об экстренном удалении — новообразование удалили через лапароскопический доступ, через небольшой прокол.

Операция прошла успешно. Медикам удалось сохранить репродуктивное здоровье пациентки. Уже через четыре дня после вмешательства девушку выписали. В Минздраве отметили, что такие кисты встречаются редко — от 5 до 20% среди всех образований придатков матки.

