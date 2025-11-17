Учёные объяснили связь волчанки и вируса «болезни поцелуев»

Учёные Стэнфордского университета нашли доказательства связи между системной красной волчанкой и вирусом Эпштейна–Барр (ВЭБ), которым заражено до 95% людей. Работа опубликована в журнале Science Translational Medicine.

Исследователи напоминают, что ВЭБ передаётся преимущественно через слюну — в детстве дети заражаются, делясь посудой, а подростки чаще получают вирус через поцелуи. ВЭБ является распространённой причиной инфекционного мононуклеоза, сопровождающегося высокой температурой и длительной усталостью. Особенность инфекции в том, что она навсегда остаётся в организме и переходит в «спящий» режим, как вирусы герпеса или ветрянки.

Профессор иммунологии и ревматологии Уильям Робинсон пояснил масштабы распространения вируса: «Практически единственный способ не заразиться ВЭБ — это жить в пузыре. Если вы жили нормальной жизнью, шансы на то, что вы её получили, составляют почти 20 к 1».

Исследование подробно описывает роль В-клеток — иммунных клеток, которые вырабатывают антитела и «показывают» антигены другим звеньям иммунитета. В организме триллионы таких клеток, и примерно 20% из них потенциально аутореактивны, то есть способны ошибочно атаковать собственные белки.

Проблема в том, что ВЭБ скрывается в единичных В-клетках, и в норме таких заражённых клеток меньше одной на десять тысяч. Учёным удалось создать технологию, позволяющую изолировать эти клетки. Они выяснили, что у пациентов с волчанкой количество заражённых ВЭБ В-клеток примерно одна на 400 — в 25 раз больше нормы.

Спящий вирус периодически активируется и производит белок EBNA2, который проникает в ядро В-клеток и включает гены, которые должны оставаться выключенными. Эти клетки начинают выставлять на поверхность не вирусные частицы, а фрагменты собственных ядерных белков. Т-хелперы принимают их за опасный сигнал и активируют множество «спящих» аутореактивных В-клеток. Те начинают производить антинуклеарные антитела — ключевой механизм, запускающий симптомы волчанки. Так запускается цепная аутоиммунная реакция.

Учёные предполагают, что в отдельных случаях роль могут играть более агрессивные штаммы ВЭБ или генетическая предрасположенность организма, делающая В-клетки особенно чувствительными к стимулу вируса.

Ранее Life.ru писал, что вирус Эпштейна-Барра может способствовать возникновению злокачественных опухолей, таких как лимфома и рак носоглотки. Согласно исследованиям Института морфологии человека, этот возбудитель четвёртого типа герпеса часто становится причиной развития аутоиммунных нарушений и осложнений во время вынашивания ребёнка.