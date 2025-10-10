Инфекционист объяснил, почему нельзя целовать грудных детей в губы

Грудных детей нельзя целовать в губы, так как это может быть опасно для их жизни и здоровья. Об этом телеграм-каналу SHOT ПРОВЕРКА рассказал профессор, доктор медицинских наук, врач-инфекционист Николай Малышев.

По словам специалиста, через поцелуй может передаваться цитомегалия — так называемая «поцелуйная болезнь», вызываемая вирусом из группы герпеса. Для младенцев она особенно опасна, поскольку может привести к тяжёлым осложнениям. Врач предупредил, что болезнь может вызвать большой комплекс различных патологических проявлений — энцефалит, поражение лёгких, центральной нервной системы и многих внутренних органов, а в отдельных случаях возможен и летальный исход

Он отметил, что цитомегалия часто становится хроническим заболеванием и в будущем может привести к серьёзным последствиям, включая бесплодие у женщин. Врач настоятельно рекомендовал воздержаться от поцелуев грудных детей.

Ранее Life.ru сообщал, что вирус Эпштейна-Барр, присутствующий у 95% взрослого населения, способен провоцировать развитие онкологических заболеваний, включая лимфомы и носоглоточную карциному. По данным НИИ морфологии человека, герпес-вирус 4 типа также нередко провоцирует аутоиммунные патологии и осложнения при беременности.