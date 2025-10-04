Валдайский форум
Владимир Путин
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
4 октября, 10:10

В Петербурге младенец умер на руках заснувшей во время кормления матери

Mash на Мойке: В Петербурге младенец погиб во время кормления из-за ошибки матери

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Leszek Glasner

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Leszek Glasner

В Санкт-Петербурге молодая мать уснула во время ночного кормления ребёнка на диване. Проснувшись утром, она обнаружила, что новорождённый младенец не дышит, сообщает телеграм-канал «Mash на Мойке»

Женщина незамедлительно вызвала бригаду скорой помощи, однако медикам оставалось только констатировать смерть ребёнка. Малышу не исполнилось и месяца. Следователи проводят проверку по факту гибели новорожденного для установления всех обстоятельств произошедшего.

В Индии семья заживо похоронила трёхдневного младенца из-за денег, но он выжил
В Индии семья заживо похоронила трёхдневного младенца из-за денег, но он выжил

А ранее Life.ru сообщал, как жительница Улан-Удэ лишила жизни своего двухмесячного ребёнка. Горе-мать сделала ему множественные инъекции сильнодействующего препарата.

Всё о происшествиях, задержаниях и работе правоохранителей — читайте в разделе «Криминал» на Life.ru.

BannerImage
Мария Любицкая
  • Новости
  • Дети
  • Происшествия
  • Санкт-Петербург
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar