В Петербурге младенец умер на руках заснувшей во время кормления матери

В Санкт-Петербурге молодая мать уснула во время ночного кормления ребёнка на диване. Проснувшись утром, она обнаружила, что новорождённый младенец не дышит, сообщает телеграм-канал «Mash на Мойке»

Женщина незамедлительно вызвала бригаду скорой помощи, однако медикам оставалось только констатировать смерть ребёнка. Малышу не исполнилось и месяца. Следователи проводят проверку по факту гибели новорожденного для установления всех обстоятельств произошедшего.

А ранее Life.ru сообщал, как жительница Улан-Удэ лишила жизни своего двухмесячного ребёнка. Горе-мать сделала ему множественные инъекции сильнодействующего препарата.