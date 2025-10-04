В Петербурге младенец умер на руках заснувшей во время кормления матери
Mash на Мойке: В Петербурге младенец погиб во время кормления из-за ошибки матери
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Leszek Glasner
В Санкт-Петербурге молодая мать уснула во время ночного кормления ребёнка на диване. Проснувшись утром, она обнаружила, что новорождённый младенец не дышит, сообщает телеграм-канал «Mash на Мойке»
Женщина незамедлительно вызвала бригаду скорой помощи, однако медикам оставалось только констатировать смерть ребёнка. Малышу не исполнилось и месяца. Следователи проводят проверку по факту гибели новорожденного для установления всех обстоятельств произошедшего.
А ранее Life.ru сообщал, как жительница Улан-Удэ лишила жизни своего двухмесячного ребёнка. Горе-мать сделала ему множественные инъекции сильнодействующего препарата.
Всё о происшествиях, задержаниях и работе правоохранителей — читайте в разделе «Криминал» на Life.ru.