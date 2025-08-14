Невидимый враг: Назван вирус, который есть у 95% людей и может вызвать рак

Почти у каждого взрослого человека (около 95%) обнаруживается вирус Эпштейна-Барр, также известный как герпес-вирус 4 типа. Обычно инфекция протекает незаметно или в слабо выраженной форме. По словам Людмилы Михалёвой, директора НИИ морфологии человека, данный вирус ассоциирован с развитием некоторых видов рака.

«Вирус связан с неходжкинской лимфомой, включая лимфому Беркитта, первичной церебральной лимфомой, лимфомой Ходжкина (лимфогранулематозом), носоглоточной карциномой, карциномой желудка; с аутоиммунными заболеваниями, например, системной красной волчанкой. Есть сведения о роли инфекции в развитии антифосфолипидного синдрома как причины невынашивания беременности. Лечение этих заболеваний проводится согласно разработанным протоколам», — подчеркнула специалист в беседе с «Газетой.ru».

Другой вирус, способный спровоцировать онкологические заболевания – Т-лимфотропный вирус человека. Этот ретровирус вызывает у человека пожизненную хроническую инфекцию, которая ослабляет иммунную систему, что приводит к более частому возникновению и тяжёлому течению инфекционных заболеваний. Помимо этого, он может вызвать прогрессирующее поражение нервной системы и связан с развитием Т-клеточной лимфомы взрослых, пояснила эксперт.

Врач отметила, что эффективных методов лечения Т-лимфотропного вируса не существует, поэтому основное внимание уделяется предотвращению его распространения. Лечение направлено на облегчение сопутствующих заболеваний. Пациентам назначают кортикостероиды, иммуномодуляторы, а также проводят химиотерапию. Вероятность развития Т-клеточной лимфомы взрослых у зараженных оценивается примерно в 5% в течение жизни.