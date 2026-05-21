Розовая кровь и жар под 40: Слишком страстные российские зумеры целуются до реанимации

В России поколение зумеров стало чаще заражаться «болезнью поцелуев» — инфекционным мононуклеозом. Итогом недуга становятся опухшие лицо и шея, иногда дело доходит до реанимации. Об этом пишет SHOT. Сейчас в нашей стране фиксируется до 80 случаев мононуклеоза на 100 тысяч человек. Ранее болезнь «ловили» только дети до пяти лет. Сейчас она коснулась и зумеров.

Инфекцию всё чаще находят у несовершеннолетних 15 — 24 лет. Недуг называют «болезнью поцелуев» из-за возбудителя — вируса Эпштейна-Барр, который передаётся в основном через слюну. Если малыши могут заболеть вирусом по причине того, что всё тянут в рот, то у зумеров причина банальна — раннее половое созревание и тяга к любовным экспериментам.

Инфекция может вызывать опасные осложнения: гнойная ангина, герпетический энцефалит, дыхательная недостаточность, поражение печени, разрыв селезёнки. Обычно всё начинается с отёка на лице и шее. Одна из переболевших зумерш — 22-летняя москвичка Арина — рассказала, что попала в реанимацию после того, как проснулась с «толстой» шеей. В больнице девушка провела несколько недель с температурой под 40. Также врачи сказали пациентке, что у неё сильно порозовела кровь.

Врачи напомнили, что поцелуй — самый частый способ заражения, но не единственный. Заболеть мононуклеозом можно от общей посуды, зубной щётки, недопитой бутылки воды или облизанной ложки.

Ранее доцент Колумбийского университета Цзюньхао Вэнь заявил, что сон длительностью менее 6,4 или более 7,8 часа в сутки ускоряет старение организма и повышает риск хронических заболеваний. У тех, кто укладывается в этот диапазон, возрастные изменения протекают медленнее, а общее состояние здоровья лучше.