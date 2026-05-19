Каждый второй диабетик в России не знает о болезни

Почти шесть миллионов россиян официально имеют диагноз «сахарный диабет». Об этом директор Национального медицинского исследовательского центра эндокринологии Минздрава РФ Наталья Мокрышева рассказала на пресс-конференции в Москве.

По её словам, шесть миллионов — лишь половина от реального числа диабетиков в РФ. Дело в том, что каждый второй даже не догадывается о своей болезни.

Врач добавила, что сейчас все силы направлены на раннее выявление болезни и профилактику её осложнений. Особую тревогу вызывает прямая связь диабета с лишним весом: избыточная масса тела наблюдается у 56% граждан, а клиническое ожирение — у 22–26%, что повышает риск развития второго типа диабета в семь раз.

Ранее главный диетолог Минздрава заявил, что правильный рацион способен предотвратить 80% преждевременных инфарктов, инсультов и случаев сахарного диабета. По его словам, 30–50% заболеваний вызваны нарушениями питания: россияне потребляют сахара почти в четыре раза больше нормы, а насыщенных жиров — в 1,5–2 раза выше допустимых значений. Главный вызов, требующий немедленного решения, — высокая калорийность рациона, ведущая к эпидемии лишнего веса.