Богатые больше не толстеют: Учёные представили новую карту ожирения в мире

Учёные выяснили, что рост ожирения в мире идёт уже не по одному сценарию. В богатых странах он чаще замедляется или выходит на плато, а во многих государствах с низким и средним доходом, наоборот, продолжает ускоряться.

Работа опубликована в Nature. Авторы проанализировали 4050 популяционных исследований с измерениями роста и веса у 232 млн человек и оценили динамику с 1980 по 2024 год в 200 странах и территориях.

У детей и подростков в большинстве стран с высоким доходом рост показателя начал тормозить ещё в 1990-х и 2000-х. В некоторых государствах, включая Италию, Португалию и Францию, исследователи увидели признаки небольшого снижения.

У взрослых похожий перелом произошёл позже — примерно на десятилетие после детской группы. В Испании, Италии и среди женщин во Франции динамика, по оценке авторов, могла даже немного развернуться вниз.

Но глобальная картина остаётся тревожной. В большинстве стран Азии, Африки, Латинской Америки, а также в ряде островных государств Карибского бассейна и Тихого океана доля людей с ожирением продолжает расти стабильно или быстрее прежнего.

Особенно заметный разгон у детей и подростков исследователи зафиксировали в странах Латинской Америки, Карибского региона, Тихоокеанских островов, Южной и Юго-Восточной Азии и Африки к югу от Сахары. Среди взрослых ускорение чаще наблюдалось в государствах с низким и средним доходом.

Отдельно авторы отмечают Россию в контексте взрослых женщин: в некоторых странах Центральной и Восточной Европы, включая Россию и Чехию, за 45 лет не было уверенного роста этого показателя, а скорость изменений оставалась низкой.

Исследователи подчёркивают, что выводы не означают победу над проблемой в развитых странах. Скорее речь о том, что там рост удалось частично сдержать, а в других регионах нужны более сильные меры — от доступности здоровой еды до профилактики и медицинской помощи.

Ранее Life.ru сообщал, что каждый второй россиянин имеет избыточный вес, а каждый четвёртый — ожирение. Россияне потребляют сахара почти в четыре раза больше нормы, а насыщенных жиров — в 1,5–2 раза выше допустимых значений.