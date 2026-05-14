Каждый второй россиянин имеет избыточный вес, а каждый четвёртый — ожирение

Правильный рацион способен предотвратить 80 процентов преждевременных инфарктов, инсультов и случаев сахарного диабета. Об этом напомнил главный внештатный специалист-диетолог Минздрава, академик РАН Виктор Тутельян. Соответствующее заявление он сделал во время всемирного форума «Здоровье нации — основа процветания России».

«30-50% причин заболеваний — это нарушения питания. Здоровое питание может предотвратить 80% инфарктов, инсультов и сахарного диабета», — сказал Тутельян.

По его словам, россияне потребляют сахара почти в четыре раза больше нормы, а насыщенных жиров — в 1,5–2 раза выше допустимых значений. Главный вызов, требующий немедленного решения, — это высокая калорийность рациона, которая ведёт к эпидемии лишнего веса.

«Посмотрите, 56% населения имеет избыточную массу тела, а 22-26% — ожирение», — констатировал академик, призвав срочно менять пищевые привычки нации.

Ранее Life.ru писал, что в России растёт число детей с ожирением, причём особенно заметно это среди мальчиков. Одновременно показатели заболеваемости среди взрослых мужчин и женщин сравнялись. Детское ожирение имеет тенденцию сохраняться и во взрослом возрасте, особенно у мужчин. Поэтому врачи подчёркивают, что очень важно заниматься профилактикой и как можно раньше выявлять лишний вес у детей, чтобы избежать проблем со здоровьем в будущем.