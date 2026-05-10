10 мая, 10:18

«90% — ультрапереработка»: Почему россияне толстеют и что на самом деле в докторской колбасе

Общественник Лещинская: Ультрапереработанные продукты угрожают здоровью россиян

Заболеваемость ожирением в России выросла на 52% за последние годы. Общественный деятель Екатерина Лещинская связывает тревожную статистику с качеством питания. Эксперт отметила — около 90% товаров в магазинах представляют ультрапереработанную продукцию.

Недавно докторская колбаса отметила 90-летие. В 1936 году продукт создавали как диетическое питание для восстановления здоровья. Оригинальный рецепт включал говядину, свинину, яйца и сухое молоко. Сегодня ГОСТ носит рекомендательный характер. Производители самостоятельно решают — соблюдать стандарты или нет, пишет «Царьград».

Лещинская добавила, что современная докторская колбаса часто не содержит мяса. Химические добавки заменяют натуральные ингредиенты. Эксперт посоветовала внимательно изучать состав продуктов перед покупкой.

Прорыв в лечении ожирения: В РФ создали тест-систему для точного анализа микробиоты кишечника

Ранее Минздрав сообщил о росте ожирения среди мальчиков в России. Общий показатель заболеваемости среди мужчин и женщин сравнялся. Ожирение чаще других факторов сохраняется во взрослом возрасте — особенно у представителей сильного пола. Ведомство подчеркнуло важность профилактики и ранней диагностики избыточного веса у детей.

Лия Мурадьян
