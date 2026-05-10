«90% — ультрапереработка»: Почему россияне толстеют и что на самом деле в докторской колбасе

Заболеваемость ожирением в России выросла на 52% за последние годы. Общественный деятель Екатерина Лещинская связывает тревожную статистику с качеством питания. Эксперт отметила — около 90% товаров в магазинах представляют ультрапереработанную продукцию.

Недавно докторская колбаса отметила 90-летие. В 1936 году продукт создавали как диетическое питание для восстановления здоровья. Оригинальный рецепт включал говядину, свинину, яйца и сухое молоко. Сегодня ГОСТ носит рекомендательный характер. Производители самостоятельно решают — соблюдать стандарты или нет, пишет «Царьград».

Лещинская добавила, что современная докторская колбаса часто не содержит мяса. Химические добавки заменяют натуральные ингредиенты. Эксперт посоветовала внимательно изучать состав продуктов перед покупкой.

Ранее Минздрав сообщил о росте ожирения среди мальчиков в России. Общий показатель заболеваемости среди мужчин и женщин сравнялся. Ожирение чаще других факторов сохраняется во взрослом возрасте — особенно у представителей сильного пола. Ведомство подчеркнуло важность профилактики и ранней диагностики избыточного веса у детей.