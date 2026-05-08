8 мая, 07:27

Прорыв в лечении ожирения: В РФ создали тест-систему для точного анализа микробиоты кишечника

Обложка © GigaChat / Life.ru

Специалисты Научно-технологического института метаболического здоровья Первого МГМУ имени Сеченова создали новый экспресс-тест для анализа кишечной микробиоты на основе мультиплексной полимеразной цепной реакции. Инновационная разработка призвана заменить дорогостоящий и труднодоступный метод исследования, сообщает газета «Известия».

По данным издания, разработанный тест позволяет количественно оценить состав микрофлоры толстого кишечника, включая условно патогенные бактерии, различные таксоны и грибы рода Candida. Результат можно получить уже в день обращения, а себестоимость анализа останется относительно невысокой.

Академик РАН, главный внештатный гастроэнтеролог Минздрава России Владимир Ивашкин отметил, что внедрение этой методики в клиническую практику сделает исследование микробиоты гораздо более доступным и даст мощный импульс развитию персонализированной медицины.

«...Изучение микробиоты и методов воздействия на неё открывают новые возможности для развития персонифицированной терапии. И соответственно, повышения качества и продолжительности жизни населения нашей страны», — подчеркнул эксперт.

Ранее в России была зарегистрирована первая отечественная вакцина для профилактики коклюша, дифтерии и столбняка у взрослых. Об этом сообщили в пресс-службе «Ростеха». В корпорации отметили, что одна доза препарата содержит комплекс антигенов возбудителей трёх инфекций и обеспечивает защиту на десять лет.

