Прошла регистрация первой российской вакцины от коклюша, дифтерии и столбняка

В России зарегистрирована первая отечественная вакцина для профилактики коклюша, дифтерии и столбняка у взрослых. Об этом сообщили в пресс-службе «Ростеха».

«Холдинг «Нацимбио» получил регистрационное удостоверение Минздрава на первую отечественную вакцину аАКДС-М», — говорится в публикации.

В корпорации отметили, что одна доза препарата содержит комплекс антигенов возбудителей трёх инфекций и обеспечивает защиту на десять лет. Замгендиректора «Ростеха» Александр Назаров рассказал, что производственные мощности позволяют выпускать до пяти миллионов доз в год с перспективой роста. В 2026 году холдинг планирует полностью закрыть текущие потребности рынка.

Клинические исследования проводились на базе десяти российских научных центров с участием 436 добровольцев в возрасте от 18 до 60 лет. Испытания показали хорошую и очень хорошую переносимость препарата. Через месяц после введения у большинства испытуемых сформировался защитный титр антител. Следующий этап планируется с участием детей.

Советник по науке «Нацимбио» Игорь Никитин отметил, что ранее препараты с таким составом были представлены исключительно зарубежными аналогами, что напрямую влияло на их доступность для пациентов. По его словам, наличие отечественного производства полного цикла может способствовать включению вакцины в Национальный календарь прививок и пересмотру подходов к профилактике коклюша, в том числе с введением ревакцинации взрослых каждые десять лет.

Ранее в Федеральном медико-биологическом агентстве России объявили о завершении разработки отечественной вакцины против лихорадки денге. В ФМБА уточнили, что препарат переходит в фазу клинических испытаний.