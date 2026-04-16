ФМБА объявило о старте клинических исследований вакцины от лихорадки денге

Федеральное медико-биологическое агентство (ФМБА) России объявило о завершении разработки вакцины против лихорадки денге. По словам главы ведомства Вероники Скворцовой, препарат переходит на этап клинических исследований. Заявление было сделано в ходе расширенного заседания итоговой коллегии ФМБА.

«Разработана вакцина против лихорадки денге, начинаются клинические исследования», — сказала Скворцова.

Лихорадка денге — это вирусная инфекция, переносимая комарами рода Aedes. Как проявляется: Болезнь начинается с резкого подъёма температуры, сильных головных болей (особенно за глазами), болей в мышцах и суставах, из-за которых её называют «костоломной». Часто появляется сыпь.

Чем опасна: Тяжёлая форма — геморрагическая лихорадка — может вызывать внутренние кровотечения и шок, что смертельно опасно.

Как лечить: Специального лекарства от вируса нет. Лечение симптоматическое: много жидкости, отдых и жаропонижающие (только на основе парацетамола, так как аспирин и ибупрофен повышают риск кровотечений). При ухудшении состояния необходима госпитализация.

Как защититься: Главное — избегать укусов комаров, используя репелленты, сетки и уничтожая стоячую воду, где они размножаются.

Где встречается: В основном в тропиках и субтропиках: Юго-Восточная Азия, Латинская Америка, Африка.

Ранее сообщалось, что первый пациент в России получил пептидную вакцину «Онкопепт» для лечения колоректального рака. Препарат ввели 31 марта 2026 года. На данный момент пациенту уже сделали третью инъекцию. Переносимость вакцины оценивается как хорошая.