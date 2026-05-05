В Петербурге начались испытания модернизированной вакцины от оспы для подростков

В России стартуют клинические испытания модернизированной отечественной вакцины от натуральной оспы. Завершающий этап исследований проходит в Педиатрическом институте, добровольцами выступают подростки от 12 до 17 лет.

Эту болезнь считали побеждённой ещё в прошлом веке. Прививки перестали делать более 40 лет назад, и коллективный иммунитет к вирусу начал исчезать. Однако угроза эпидемии может вернуться, предупреждают врачи в разговоре с телеканалом «Санкт-Петербург».

Перед уколом подростки проходят предварительный скрининг, несколько раз сдают кровь, а затем — осмотр педиатра. Врач Андрей Гоголев подчеркнул, что с юными пациентами проводится доверительная беседа, где они убеждаются в безопасности процедуры сами, а не через родителя.

14-летняя Маша Лисина, мечтающая связать жизнь с медициной, назвала участие в испытании полезным опытом, который в будущем может спасти тысячи жизней. Её мама Елена добавила, что подросток выступает активным участником исследования, получая практические навыки.

Вакцину вводят однократно, после чего за состоянием пациентов наблюдают около месяца. Препарат отечественного производства — модифицированная версия той, которую вводили более 40 лет назад. Он уже прошёл несколько этапов испытаний и признан полностью безопасным.

Кандидат медицинских наук Марина Позднякова объяснила, что за десятилетия без прививок накопилась огромная неиммунная прослойка. Дети сегодня много путешествуют и общаются, что делает их уязвимыми не только перед натуральной оспой, но и перед другими вирусами того же рода, например оспой обезьян.

Клинические исследования модифицированной вакцины проводятся по всей стране. Всего в них участвуют более 300 подростков.

