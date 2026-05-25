Хантавирус
Специальная военная операция
Война на Ближнем Востоке

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
25 мая, 11:46

«Тихо сходят с ума»: Почему зумеры легко отказываются от гаджетов

Психолог Бакаева: Зумеры отказываются от гаджетов для защиты психики

Обложка © ChatGPT

Обложка © ChatGPT

Социальный психолог Лалена Бакаева в разговоре с «Абзацем» предположила, что зумеры могут отказываться от гаджетов из-за информационного перегруза, чтобы уберечь психику. Она прокомментировала данные о том, что молодому поколению якобы проще перестать пользоваться смартфонами, чем миллениалам.

По словам эксперта, в наше время много людей с СДВГ (синдромом дефицита внимания и гиперактивности). На его фоне люди «тихо сходят с ума». Психика, как здоровый механизм, очищает моменты, связанные с расстройствами.

Именно технологии часто провоцируют СДВГ, а он ведёт к психическим расстройствам. Зумеры пытаются защититься от реалий эпохи: эскалаций экономических кризисов и военных конфликтов.

«Тело не может расслабиться»: Почему россияне подолгу сидят в телефоне вместо сна
«Тело не может расслабиться»: Почему россияне подолгу сидят в телефоне вместо сна

Председатель Госдумы Вячеслав Володин признал, что зависимость от гаджетов является одним из главных вызовов современности. По словам политика, смартфоны и соцсети стали вездесущими, но слишком сильное увлечение сетевой жизнью часто заменяет реальную, в том числе человеческое общение.

Больше новостей о жизни людей и социальных тенденциях — читайте в разделе «Общество» на Life.ru.

BannerImage
Дарья Нарыкова
  • Новости
  • Психология
  • Здоровье
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar