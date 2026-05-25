«Тихо сходят с ума»: Почему зумеры легко отказываются от гаджетов

Социальный психолог Лалена Бакаева в разговоре с «Абзацем» предположила, что зумеры могут отказываться от гаджетов из-за информационного перегруза, чтобы уберечь психику. Она прокомментировала данные о том, что молодому поколению якобы проще перестать пользоваться смартфонами, чем миллениалам.

По словам эксперта, в наше время много людей с СДВГ (синдромом дефицита внимания и гиперактивности). На его фоне люди «тихо сходят с ума». Психика, как здоровый механизм, очищает моменты, связанные с расстройствами.

Именно технологии часто провоцируют СДВГ, а он ведёт к психическим расстройствам. Зумеры пытаются защититься от реалий эпохи: эскалаций экономических кризисов и военных конфликтов.

Председатель Госдумы Вячеслав Володин признал, что зависимость от гаджетов является одним из главных вызовов современности. По словам политика, смартфоны и соцсети стали вездесущими, но слишком сильное увлечение сетевой жизнью часто заменяет реальную, в том числе человеческое общение.