Володин назвал зависимость от гаджетов одним из главных вызовов современности

Зависимость от смартфонов и соцсетей — один из главных вызовов современности, но бороться с ним нужно не запретами, а созданием альтернативы для детей и молодёжи. Об этом написал председатель Госдумы Вячеслав Володин в «Максе».

«Развитие технологий серьёзно влияет на человека, его образ жизни. Это вызов сегодняшнего дня. И на него надо отвечать не запретом. Необходимо предлагать альтернативу», — говорится в сообщении.

По словам Володина, смартфоны и соцсети стали вездесущими, но слишком сильное увлечение сетевой жизнью часто заменяет реальную, в том числе человеческое общение. Он также обратил внимание на мнение экспертов о том, что чрезмерное использование смартфонов может влиять на рождаемость. В ряде стран снижение числа детей совпало по времени с массовым распространением гаджетов. Молодые люди стали меньше общаться лично и чаще выбирают одиночество.

В качестве альтернативы Володин предложил развивать кружки, спортсекции, лагеря и другие формы досуга для детей и подростков. Также к решению проблемы должны подключаться родители — им стоит следить, сколько времени дети проводят в интернете.

«Когда они доступны и увлекательны, ребёнок проведёт меньше времени за смартфоном или компьютером. Важно создавать условия для этого. Да, такой путь сложнее, но эффективнее», — отметил он.

