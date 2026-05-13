«Летальный исход гарантирован»: Россиянам раскрыли, чем опасна привычка брать телефон в ванную

Пар и конденсат в ванной комнате постепенно выводят телефон из строя, рассказал RT главный редактор IT-издания Runet Владимир Зыков. Влага оседает в разъёме зарядки, на контактах, в сетках динамиков и микрофонов.

Последствия проявляются не сразу: сначала проблемы с зарядкой, потом с кабелем, затем звук становится тише, а голос записывается хуже. Внутри начинается окисление, и защита от воды не спасает от регулярного воздействия горячего пара, перепадов температур, мыла и шампуней.

Самое опасное — пользоваться гаджетом в ванной во время зарядки. Падение подключённого к сети устройства в воду с высокой вероятностью приводит к летальному исходу. Эксперт советует вообще не заряжать телефон в ванной и не держать его рядом с водой.

А ранее россиянам объяснили, почему нельзя заряжать телефон рядом с кроватью. По словам экспертов, уведомления и вибрация не дают мозгу полноценно отдохнуть, а синий свет экрана разрушает сон и сбивает биологические часы.