Взяться за голову: Почему зумеры массово лысеют и как это остановить

Россияне начали стремительно терять волосы в молодом возрасте, выраженное облысение всё чаще появляются уже в 18–25 лет, рассказала врач-дерматолог, трихолог, доктор медицинских наук Юлия Галлямова. По её словам, раннее облысение напрямую связано с образом жизни зумеров.

Они мало двигаются, редко бывают на свежем воздухе и часто страдают от избыточного веса. Кроме того, спровоцировать потерю волос могут метаболический синдром и сахарный диабет. Для профилактики андрогенной алопеции необходимо в первую очередь провести комплексное обследование организма, отметила эксперт.

«Если нормализовать выявленные нарушения и скорректировать образ жизни, можно добиться очень хороших результатов и остановить процесс облысения», — заключила собеседница «Вечерней Москвы».

Напомним, зумеры столкнулись с эпидемией облысения. Хронический стресс, недосып и эмоциональное истощение всё чаще вызывают раннюю потерю волос.