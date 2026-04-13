Российским аллергикам разрешили уходить на удалёнку в сезон цветения

Если сотрудник страдает сезонной аллергией, он может попросить перевести его на удалённую работу, поскольку работодатель обязан обеспечивать безопасные условия труда, рассказал юрист Дмитрий Хрулёв. Он напомнил, что статья 214 Трудового кодекса РФ обязывает нанимателя учитывать факторы среды, способные навредить здоровью.

«У работника в такой ситуации есть не право в одностороннем порядке перевести себя домой, а право поставить вопрос об изменении условий труда, опираясь на состояние здоровья», — подчеркнул собеседник «Газеты.ru».

По его словам, позиция работника становится значительно сильнее при наличии медицинского заключения, тогда вступает в силу статья 73 ТК РФ. Удалёнка при этом лишь один из возможных вариантов. Сотруднику следует подать письменное заявление с медицинскими документами и предложить несколько решений: временная дистанционная работа на пик цветения, гибридный режим, сдвиг графика или неполное рабочее время.

Договорённость нужно зафиксировать дополнительным соглашением к трудовому договору. В случае отказа работник может обратиться в комиссию по трудовым спорам или государственную инспекцию труда. Если же симптомы настолько серьёзны, что человек реально не может работать, следует оформлять электронный больничный лист, резюмировал юрист.

Тем временем москвичи жалуются на новую аллергию, с которой не справляются антигистаминные. Людей беспокоит зуд, отёки и заложенность носа, однако многие из них никогда раньше не страдали от аллергии.