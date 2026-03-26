Иммунолог объяснил, как защитить себя и детей от пыльцы в сезон аллергии

Сезон аллергии-2026 уже стартовал. Иммунолог Павел Бережанский рассказал, что в марте и апреле на фоне циркуляции вирусов появляется пыльца, которая вызывает у чувствительных людей похожие симптомы.

Сейчас начинают цвести ольха, лещина и берёза — у некоторых деревьев уже видны первые серёжки. Пик цветения ожидается в начале апреля. Отслеживать концентрацию опасных веществ в воздухе помогают специальные приложения, пояснил эксперт в беседе с kp.ru.

Окна в квартире лучше держать закрытыми. Если проветриваете, то дважды в день делайте влажную уборку. При сильных проявлениях заболевания на улицу стоит выходить в защитных очках и маске. Специалист рекомендует использовать барьерные спреи для носа — они создают плёнку, защищающую слизистую на 6–8 часов. Гулять лучше в дождливую или влажную погоду, избегая утренних и вечерних часов, когда концентрация пыльцы максимальна.

После возвращения домой верхнюю одежду нужно снимать сразу в коридоре. Если есть собака, её следует мыть целиком, а не только лапы. Аллергикам важно умыть лицо, руки и обязательно протереть голову влажным полотенцем или принять душ — пыльца сильно оседает на волосах. Если лечь на подушку сразу с улицы, всю ночь придётся дышать скопившимися частицами.

В сезон цветения врачи советуют пить больше воды. Жидкость помогает смывать раздражители с ротоглотки: проглоченная пыльца инактивируется в желудке. Также можно использовать индивидуальные назальные фильтры.

А ранее жителей России научили отличать аллергию от «сезонного ОРВИ» по ключевым симптомам. По словам специалиста, аллергия практически никогда не сопровождается высокой температурой, в отличие от вирусной инфекции, и может длиться неделями и месяцами.