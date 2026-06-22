Больничная «тюрьма» вместо каникул: Детей изолировали в жутких условиях из-за ошибки тамбовских врачей

Скандальный инцидент произошел в Никифоровском районе Тамбовской области. Многодетная мать привела десятерых ребят в местный ФАП на плановую вакцинацию. Восьмерым школьникам поставили стандартные уколы, а двоим подросткам — 13-летнему Дане и 14-летнему Саше — препарат ввели перорально. Об этом рассказал Mash.

Школьников из Тамбовской области изолировали в больнице из-за ошибки медперсонала с прививкой. Фото © Telegram / Mash

Вскоре мать вспомнила о строгих правилах: детям, получившим разные типы вакцин, нельзя контактировать друг с другом. Женщина экстренно обратилась к педиатру, чтобы прояснить ситуацию. В итоге медики приняли решение изолировать обоих мальчиков, заявив, что они представляют опасность для окружающих до сентября.

Специалисты Первого МГМУ имени Сеченова подтвердили, что процедура была проведена с нарушением регламента. Сейчас семья готовит обращения в прокуратуру и Министерство здравоохранения, настаивая на тщательной проверке действий персонала ФАПа.

В самой больнице, где находятся подростки, ситуацию называют штатной и утверждают, что прямой угрозы их здоровью нет. Однако родители бьют тревогу из-за условий содержания. По их словам, в отделении отсутствует душ, поэтому ребята вынуждены мыться в подсобном помещении.

В этой комнате, предназначенной для хранения грязных тряпок, швабр и бытовой химии, дети проводят целые дни. Именно там мальчикам предстоит оставаться до самого начала осени.

А ранее врач-педиатр и инфекционист Роман Румянцев в беседе с Life.ru отметил, что рост числа заболевших корью связан со снижением охвата прививками. По данным Роспотребнадзора, в 2025 году в стране выросла заболеваемость целым рядом инфекций, причём по гемофильной инфекции показатели подскочили в 19,3 раза. Также чаще стали болеть краснухой, корью, гриппом и менингококковой инфекцией.