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8 июня, 14:49

Почему растёт заболеваемость корью и гемофильной инфекцией, при чём здесь охваты и блогеры: ответ врача

Врач Румянцев: Рост заболеваемости корью говорит о снижении охвата вакцинацией

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / ER Pictures

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / ER Pictures

Роспотребнадзор сообщил, что в 2025 году в России зафиксирован рост заболеваемости рядом инфекций по сравнению со среднемноголетними показателями. Наиболее значительное превышение отмечено по гемофильной инфекции — в 19,3 раза. Также зафиксирован рост заболеваемости краснухой, корью, гриппом, менингококковой инфекцией, листериозом и рядом других заболеваний. Есть ли прививки против этих недугов и как рост заболеваемости связан с некоторыми блогерами, Life.ru рассказал врач-педиатр, инфекционист Роман Румянцев.

Все перечисленные инфекции являются вакциноуправляемыми — против каждой из них существует прививка. Следовательно, можно с уверенностью утверждать: увеличение заболеваемости напрямую свидетельствует о снижении охвата вакцинацией. Например, вакцинация против гемофильной инфекции входит в Национальный календарь прививок и делается детям на первом году жизни. Таким образом, рост заболеваемости объясняется отказами от прививок, которые формируются под влиянием антипрививочных обществ и отдельных блогеров.

Роман Румянцев

Инфекционист

Все перечисленные инфекции являются вакциноуправляемыми — против каждой из них существует прививка. Следовательно, можно с уверенностью утверждать: увеличение заболеваемости напрямую свидетельствует о снижении охвата вакцинацией. Например, вакцинация против гемофильной инфекции входит в Национальный календарь прививок и делается детям на первом году жизни. Таким образом, рост заболеваемости объясняется отказами от прививок, которые формируются под влиянием антипрививочных обществ и отдельных блогеров.
Все перечисленные инфекции являются вакциноуправляемыми — против каждой из них существует прививка. Следовательно, можно с уверенностью утверждать: увеличение заболеваемости напрямую свидетельствует о снижении охвата вакцинацией. Например, вакцинация против гемофильной инфекции входит в Национальный календарь прививок и делается детям на первом году жизни. Таким образом, рост заболеваемости объясняется отказами от прививок, которые формируются под влиянием антипрививочных обществ и отдельных блогеров.

По словам врача, снижение иммунизации, как правило, объясняет 99% вспышек. Ещё одна возможная, но не главная, причина — перебои с поставками некоторых импортных многокомпонентных вакцин (прививка от 3–6 инфекций в одном флаконе). Тем не менее от кори и краснухи вакцинация проводится регулярно — в том числе «подчищающая», когда растёт число заболевших. Менингококковая и пневмококковая инфекции тоже являются вакциноуправляемыми.

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Что касается других, более редких инфекций, например лихорадки КУ или листериоза, — здесь наблюдается обычная сезонность, отмечает врач. В один год случаев больше, в другой — меньше, и это не является тревожным трендом. То же можно сказать про норовирусную и энтеровирусную инфекции: вакцин от них не существует, они легко передаются, особенно в детских коллективах, и сезонные вспышки неизбежны.

Например, в один год может быть меньше ротавирусов и больше норовирусов, а в следующий — наоборот. Здесь нет ничего удивительного, особенно учитывая, что общее количество инфекционных случаев в целом снизилось. Изменилась лишь структура заболеваемости, что лишний раз подтверждает: подъёмы вакциноуправляемых инфекций (гемофильной, краснухи, кори, менингококка, гриппа, пневмококка) связаны именно со снижением охвата прививками.

Роман Румянцев

Инфекционист

Например, в один год может быть меньше ротавирусов и больше норовирусов, а в следующий — наоборот. Здесь нет ничего удивительного, особенно учитывая, что общее количество инфекционных случаев в целом снизилось. Изменилась лишь структура заболеваемости, что лишний раз подтверждает: подъёмы вакциноуправляемых инфекций (гемофильной, краснухи, кори, менингококка, гриппа, пневмококка) связаны именно со снижением охвата прививками.
Например, в один год может быть меньше ротавирусов и больше норовирусов, а в следующий — наоборот. Здесь нет ничего удивительного, особенно учитывая, что общее количество инфекционных случаев в целом снизилось. Изменилась лишь структура заболеваемости, что лишний раз подтверждает: подъёмы вакциноуправляемых инфекций (гемофильной, краснухи, кори, менингококка, гриппа, пневмококка) связаны именно со снижением охвата прививками.
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Екатерина Хмелева
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