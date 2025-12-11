Онищенко раскрыл, останется ли Россия страной, свободной от кори, несмотря на случаи заболевания

Россия официально является страной, свободной от кори. Смогут ли повлиять на заболеваемость единичные случаи, Life.ru рассказал эпидемиолог и заместитель президента Российской академии образования, академик РАН Геннадий Онищенко.

Он объяснил, что корь — это очень опасная инфекция. Совсем недавно, на пороге тысячелетия, в мире от неё умирал примерно миллион детей, а в нашей стране в допрививочный период (до 1967 года) сколько детей рождалось, столько обычно и переболевало.

Когда мы начали делать свою вакцину и проводить массовую ликвидацию кори, успешно решили эту проблему. В первом десятилетии этого столетия, в 2001 году, мы получили сертификат Всемирной организации здравоохранения как страна, свободная от кори. Это значит: корь должна быть доведена до уровня один случай на миллион граждан. Геннадий Онищенко Эпидемиолог и заместитель президента Российской академии образования, академик РАН

Нынешний случай заболеваемости, выявленный у студента МГУ, не повлияет на этот статус. Пройдёт 21 день, и карантин в вузе закончится, а всех, кто контактировал с заболевшим, вакцинируют, говорит Онищенко. Он предположил, что взрослый человек мог подхватить корь либо потому, что не был привит в детстве, либо он был вакцинирован, но утратил иммунитет.

«Ребёнок, который переболевал корью в довакцинальный период и не умирал, получал пожизненный иммунитет. Вакцинный иммунитет послабее, он всего лишь на 10–15 лет даёт гарантию. Потом надо начинать ревакцинировать», — объяснил Онищенко.