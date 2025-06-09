Энцефалит, слепота, смерть: Life.ru узнал причину вспышки кори в России и её коварные опасности

В Россию начали возвращаться давно забытые заболевания, которые медики в своё время «задушили» прививками. Иммунитет к некоторым болезням просел, поэтому стране придётся вновь справиться со вспышками заболеваемости. Как это сделать, в беседе с Life.ru рассказала врач и эксперт лаборатории «Гемотест» Ольга Уланкина.

«В последние годы коллективный иммунитет от кори снизился, и в России снова стали регистрировать вспышки кори. Болезнь считается управляемой — то есть от неё можно защититься с помощью вакцинации. Но многие люди не знают, есть ли у них прививка и болели ли они корью в детстве», — сказала эксперт.

По её словам, иммунитет к кори бывает двух видов: поствакцинальный (после прививки) и постинфекционный (после перенесённой болезни). В обоих случаях он, как правило, пожизненный. Инфекция не страшна, если человек болел корью (точно помнит диагноз) или имеет запись о двух прививках от кори (обычно их делают в детстве, в 1 и 6 лет). Если он родился до 1967 года, скорее всего, иммунитет у него есть: в то время корь была массовой, и большинство людей переболели ею в детстве, пояснила врач.

Если сведений о вакцинации или инфекции нет, лучше сделать прививку — это безопасно, даже если человек уже был привит раньше. Особенно важно это сделать людям из групп риска: женщинам, планирующим беременность (корь особенно опасна для плода), людям с большим количеством контактов (студенты, военнослужащие, медработники, работники сферы обслуживания), пожилым, пациентам с ослабленным иммунитетом, подчеркнула специалист.

Корь — одна из самых заразных инфекций в мире. Если был контакт с больным, вакцину можно ввести в течение 72 часов для профилактики заболевания. Вакцинация от кори проводится бесплатно в рамках нацкалендаря. Используются живые ослабленные вакцины — часто в составе с прививками от краснухи и эпидемического паротита (вакцина КПК). Ольга Уланкина Врач

Инкубационный период кори — около 10 дней (иногда до 21). Болезнь, со слов Уланкиной, начинается как обычная вирусная инфекция, поэтому отличить её от ОРВИ непросто. У некоторых людей корь протекает относительно легко, но нередко она даёт осложнения: пневмонию, отит, энцефалит (воспаление мозга). В отдельных случаях может привести к слепоте или даже смерти.

«Основные симптомы на ранних стадиях: повышение температуры до 38–40 °C, сухой изнуряющий кашель, насморк и конъюнктивит (покраснение глаз, светобоязнь). Через 3–5 дней появляется характерная сыпь, которая сначала охватывает лицо, потом шею, туловище и конечности. При подозрении на корь важно не откладывая обратиться за медицинской помощью», — рекомендует собеседница.

Чаще всего отказ от прививок касается детей и исходит от их родителей. В редких случаях он действительно обоснован: например, прививки могут спровоцировать осложнения при тяжёлой аллергической реакции на компоненты вакцины или при прогрессирующих неврологических заболеваниях. Однако гораздо чаще причиной отказа становятся предрассудки, мифы и неподтверждённые данные о том, что вакцинация может вызывать аутизм, рассеянный склероз или другие заболевания, пояснила доктор.