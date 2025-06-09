Среди умерших – младенцы: Отказ от прививок вернул в Россию давно забытые инфекции

Россия столкнулась с тревожным эпидемическим откатом: в 2024 году резко возросло число заболеваний, которые были практически искоренены благодаря массовой вакцинации. Речь идёт о вспышках кори, краснухи и коклюша. Об этом сообщает «Коммерсант».

Основная причина — критическое ослабление популяционного иммунитета, вызванное снижением охвата иммунизацией. Корь поразила более 22 тысяч человек, почти удвоив показатели прошлого года. Среди заболевших — почти 70% дети до года, 90% из которых не были привиты. Четверо непривитых малышей скончались от осложнений.

Краснуха, считавшаяся почти ликвидированной, вновь выявлена в 25 регионах (258 случаев), подавляющее большинство инфицированных также не были вакцинированы. Коклюш, несмотря на снижение относительно прошлого года, в 4,5 раза превосходит долгосрочную норму, забрав жизни 11 младенцев.