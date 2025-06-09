Среди умерших – младенцы: Отказ от прививок вернул в Россию давно забытые инфекции
«Ъ»: Корь, коклюш и краснуха распространились в РФ из-за отказа ставить прививки
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Россия столкнулась с тревожным эпидемическим откатом: в 2024 году резко возросло число заболеваний, которые были практически искоренены благодаря массовой вакцинации. Речь идёт о вспышках кори, краснухи и коклюша. Об этом сообщает «Коммерсант».
Основная причина — критическое ослабление популяционного иммунитета, вызванное снижением охвата иммунизацией. Корь поразила более 22 тысяч человек, почти удвоив показатели прошлого года. Среди заболевших — почти 70% дети до года, 90% из которых не были привиты. Четверо непривитых малышей скончались от осложнений.
Краснуха, считавшаяся почти ликвидированной, вновь выявлена в 25 регионах (258 случаев), подавляющее большинство инфицированных также не были вакцинированы. Коклюш, несмотря на снижение относительно прошлого года, в 4,5 раза превосходит долгосрочную норму, забрав жизни 11 младенцев.
Инфекционисты бьют тревогу: отказ от вакцинации, необоснованные медотводы и применение «облегчённых» вакцин создают серьёзную угрозу. Специалисты напоминают: специфического лечения от кори не существует, а единственной защитой остается иммунизация. Для безопасности общества необходим 95-процентный уровень привитого населения.
Ранее Life.ru рассказывал, что в одном из детских садов в Москве был выявлен случай кори. Учреждение пришлось закрывать на карантин. Тем временем из-за этого же заболевания студенты одного из корпусов МГУ тоже были переведены на дистант. Позднее в московской Всероссийской академии внешней торговли также выявили у учащегося корь.